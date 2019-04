Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Süd/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (07.04.2019) und Montag (08.04.2019) in Gaststätten an der Stuttgarter Straße und der Tübinger Straße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen, an der Burgunderstraße scheiterte ein Einbruchsversuch. An der Stuttgarter Straße hebelten die Täter zwischen Sonntagabend, 23.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.30 Uhr, die Eingangstüre auf. Im Gastraum brachen sie drei Geldspielautomaten auf und stahlen daraus mehrere Tausend Euro Bargeld. In einem Nebenraum entnahmen sie mehrere Hundert Euro Wechselgeld aus einer Geldkassette. Der Schaden an Tür und Automaten beträgt nach ersten Schätzungen rund 12.000 Euro. Zwischen 23.50 Uhr und 08.30 Uhr hebelten Unbekannte die in den Hinterhof führende Notausgangstüre einer Gaststätte an der Tübinger Straße auf. Im Gebäude brachen sie mehrere verschlossene Türen auf. Im Büro öffneten sie gewaltsam einen Schlüsseltresor und schlossen mit einem darin gefundenen Schlüssel einen weiteren Tresor auf. Aus diesem stahlen sie mehrere Tausend Euro Bargeld. Am Montag zwischen 04.00 Uhr und 10.00 Uhr versuchten Einbrecher, die Türe einer Gaststätte an der Burgunderstraße aufzuhebeln, sie scheiterten jedoch an der Widerstandsfähigkeit der Türe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell