Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer hat sich am Montag (08.04.2019) in der Straße Am Schnarrenberg ein 48 Jahre alter Mann einen Fingerbruch zugezogen. Der 48-Jährige befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Am Schnarrenberg aufwärts in Richtung Auerbachstraße. Auf Höhe der Haltestelle Schnarrenberg kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Beide Fahrer konnten einen Sturz verhindern, der 48-Jährige erlitt jedoch eine Fraktur am Finger. Der entgegenkommende Mann setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er soll zirka 20 bis 30 Jahre alt sein und kurze, lockige, schwarze Haare haben. Er fuhr ein auffällig neon-grünes, schwarzes Fahrrad. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

