Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weilersbach/VS) Unbekannter bricht Baucontainer auf 26./27.3.20

VS Weilersbach (ots)

In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter auf einer Baustelle in der Weckentalstraße einen Baucontainer aufgebrochen. Hierzu hebelte er mit erheblicher Gewalt an einem Bolzen, bis dieser abbrach. In dem Container befanden sich mehrere Baumaschinen, die den Täter offenbar nicht interessierten. Gestohlen wurde nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nichts. Der Sachschaden am Schloss der Tür steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell