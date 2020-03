Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/VS) Autofahrer prallt gegen Bahnübergang 26.3.20, 14 Uhr

Blumberg-Riedöschingen (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Riedöschingen und Längehaus ist ein 57-jähriger Mini-Fahrer am Donnerstag gegen einen Bahnübergang geprallt. Der Fahrer war unaufmerksam und übersah das Rotlicht des halbseitig beschrankten Bahnübergangs. Als sich die Schranke senkte, wich er nach links aus und prallte gegen den Schrankenautomaten. Geistesgegenwärtig stieg der Unfallverursacher sofort aus und warnte den langsam einfahrenden Zug. Zu einer Gefahr für den Ringzug kam es durch den Unfall nicht. Allerdings entstand an der Bahnanlage ein Schaden von 8.000 Euro. Am Auto des Unfallverursachers bilanziert die Polizei den Schaden auf 10.000 Euro.

