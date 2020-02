Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Überholmanöver endet ohne Verletzte

Nach einem gefährlichen Überholen musste am Donnerstag in Ehingen ein 19-Jähriger seinen Führerschein abgeben.

Der Fiat-Fahrer war laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr auf der B311 in Richtung Munderkingen unterwegs. In einem Kurvenbereich vor Deppenhausen soll er ein Kolonne, bestehend aus zwei Autos und eines Lastwagens, überholt haben. Auf Höhe des Lkw kam ein VW-Fahrer entgegen. Dessen 42-jähriger Fahrer und der Fahrer des Lastwagens seien nach rechts ausgewichen. Alle drei Fahrzeuge seien zeitweise nebeneinander gewesen. Der Fiat stieß mit dem Laster zusammen, worauf der Fiat-Fahrer die Kontrolle verlor, ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanke prallte. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei (Tel 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der Fiat-Fahrer seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an Auto, Lkw und Leitplanke beträgt etwa 13.000 Euro.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Diese Übersicht ist bei dichtem Nebel nicht möglich. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

