Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Geldbörse aus Auto gestohlen

Leichtes Spiel hatte am Donnerstag ein Dieb in Deggingen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei stand in der Geislinger Straße zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr ein Mercedes. Der war nicht verschlossen und in der Mittelkonsole lag eine Geldbörse. Das sah ein Dieb, nutzte die Gelegenheit und stahl die Geldbörse. In der befanden sich Geld und persönliche Dokumente. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt.

