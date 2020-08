Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgänger angefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 80-Jähriger am Samstag in Bocholt erlitten. Der Bocholter wurde auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße gegen 20.15 Uhr angefahren. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Bocholt hatte ihn beim Rangieren übersehen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

