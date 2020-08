Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Automaten aufgebrochen

Vreden (ots)

Ein Unbekannter hat sich am frühen Sonntagmorgen an mehreren Automaten einer Autowasch- und Pflegeanlage, sowie an einer Waschhalle in Vreden zu schaffen gemacht. Er drang auf dem Gelände an der Straße "Heckebree" in die Halle ein. Dort brach er Automaten auf und erbeutete Bargeld. Der Aufbruch der außen aufgestellten Geräte misslang. Die Höhe des Sachschadens an den Geräten und der Halle ist zurzeit unbekannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 04.00 bis 05.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

