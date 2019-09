Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Pressemitteilung für den Roonkarker Mart 2019

Delmenhorst (ots)

Der Roonkarker Mart zählt nicht umsonst zu dem größten Volksfest in der Wesermarsch. In der Zeit vom 21. September bis 24. September 2019 haben bei bestem Feierwetter gut 150.000 Besucher die Veranstaltung aufgesucht, welche nicht ohne Grund als "5. Jahreszeit" in hiesigen Bereich betitelt wird.

Die Anzahl der polizeilichen Einsatzkräfte von über 60 Beamtinnen und Beamten sorgten dabei rund um das Marktgeschehen für Sicherheit und Ordnung. Hier waren Kräfte des Polizeikommissariates Nordenham, der Polizeiinspektion aus Delmenhorst und der Bundespolizei eingesetzt.

Die Polizei hatte dabei ihr Einsatzkonzept dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis der Besucher von Großveranstaltungen angepasst und bereits im Vorfeld entsprechende Maßnahmen getroffen. Hier muss einmal die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stadland (Veranstalter), der Feuerwehr, der Johanniter Unfallhilfe, den Schaustellern und dem Sicherheitsdienst erwähnt werden, wodurch ein deutlich positiver Einfluss auf den Marktverlauf genommen wurde.

Durch die ständige Präsenz auf dem Festgelände wurden viele Streitereien im Ansatz geschlichtet und unterbunden. Trotzdem kam es noch zu gut 63 polizeilichen Einsätzen, wovon 21 Ermittlungsverfahren (hauptsächlich Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte) eingeleitet werden mussten. Hier ist ein kleiner Anstieg zum vergangenen Jahr festzustellen. Trotzdem kann die Veranstaltung als durchweg friedlich bezeichnet werden.

Wettertechnisch stand die Veranstaltung unter einem guten Stern. Auch dürfte dies für die gute Laune der Festbesucher aber auch dem merkbaren Alkoholkonsum verantwortlich gewesen sein.

