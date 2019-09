Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Dienstag, 24. September 2019, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:45 Uhr, einen schwarzen Opel Meriva, der in der Straße Am Kanal, kurz vor dem Einmündungsbereich Denkmalsweg, abgestellt war.

Der Schaden, der im Vorbeifahren an der vorderen linken Fahrzeugfront verursacht wurde, wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/923-0 zu melden (1141297).

