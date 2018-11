POL-RE: Recklinghausen/Herten/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen

Dienstag, gegen 22.25 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie der Fahrer eines dunklen Autos mit Recklinghäuser Kennzeichen in einer Kurve auf der Merveldtstraße von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Toyota RAV4 prallte. Dabei wurde der Toyota an der gesamten linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Autos hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Zeugin war der Unfallverursache zu schnell unterwegs.

Herten

Dienstag, gegen 18 Uhr, kam einem LKW-Fahrer auf der Stollenstraße ein anderer LKW entgegen, der einen in Richtung Möllerstraße am Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes anfuhr. Am Mercede3s entstand 8.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Weitere Hinweise zum flüchtigen LKW liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 7.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Feldhauser Straße einen geparkten schwarzen 5er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

