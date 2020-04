Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer

Marienfels (ots)

Auf dem Baustellengelände der neuen Umgehungsstraße L335, am Ortsausgang Marienfels aus Fahrtrichtung Dachsenhausen kommend, kam es im Tatzeitraum zwischen dem 03.04.2020, gegen 15:15 Uhr und dem 06.04.2020, gegen 07:45 Uhr zu einem Aufbruch eines Baucontainers. Hierbei flexten die unbekannten Täter zwei, den Baucontainer sichernde, Vorhängeschlösser auf und konnten hochwertige Baumaschinen und Baumaterial in einer Gesamthöhe von ca. 10.000EUR entwenden. Zuvor mussten die unbekannten Täter zwei Baumaschinen bewegen, um an den Baucontainer zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei St. Goarshausen unter der Telefonnummer: 06771 9327-0 oder per E-Mail an: pist.goarshausen.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Rückfragen/Hinweise bitte an



PI St. Goarshausen

Tel.: 06771 9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell