Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses

Diez (ots)

Am 05.04.2020, gegen 12:58 Uhr wurde die Polizeiinspektion Diez über einen Wohnungsbrand in der Schlesier Straße in Diez informiert. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Gegen den Verursacher wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

