POL-BOR: Bocholt - Feuerball erhellt Nachthimmel

Bocholt (ots)

Schussgeräusche im Bereich der Goebenstraße veranlassten Zeugen am Sonntag die Polizei gegen 04.50 Uhr zu alarmieren. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, erhellte ein Feuerball den Nachthimmel. Die Flammen schlugen circa 10 Meter in die Höhe. Die Ursache war wohl eine Dummheit, wie die Verursacher im Alter von 19 bis 24 Jahren sagten. Sie hatten eine Sprayflasche in eine Feuertonne geworfen. Da sie zudem verbotswidrig mit einem Luftgewehr geschossen hatten, erwartet die jungen Menschen aus Hamminkeln und Bocholt nun ein Strafverfahren.

