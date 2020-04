Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Wuppertal-Elberfeld, Uellendahl 73 Dienstag, 31.03.2020, 23:08 Uhr

Wuppertal

Unbemerkt von seiner Mutter hatte ein 14jähriger am Uellendahl die Autoschlüssel des familieneigenen Suzuki an sich gebracht und machte sich zu einer Spritztour durch das nächtliche Wuppertal auf. Diese endete bereits kurz nach Fahrtantritt, als der 14jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in vier am Fahrbahnrand geparkte Pkw prallte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der 14jährige blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Zwei der beteiligten Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden.

