Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zusammenstoß zwischen Quad und Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (27.03.2020), gegen 22:30 Uhr, kam es in Remscheid zum Zusammenstoß zwischen einem Quad und einem Fußgänger. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer des Vierrades hielt sein Fahrzeug zunächst neben dem Fußgänger an und beschleunigte in der Folge unvermittelt stark. Dabei schleifte er den 53-Jährigen mehrere Meter auf der Papenberger Straße mit. An-schließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Auf dem weißen Quad befanden sich der dunkel gekleidete Fahrer sowie ein ebenfalls dunkel gekleideter Beifahrer. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

