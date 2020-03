Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eigentümerin einer in Nordenham aufgefundenen Handtasche gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen der Aufräumaktion "Sauberhafte Küste" die am 07.03.2020 in Nordenham durchgeführt wurde, wurde durch Mitarbeiter der Firma NSW die im Anhang abgebildete Handtasche der Marke Michael Kors, in beige/braun, in der Kabelstraße aufgefunden. In der Tasche befanden sich zwei Schlüsselbunde und weitere Gegenstände. Die Tasche wurde in einer Hecke am Pumphaus, an der Zufahrt zum Werksgelände, aufgefunden. Wer seine Handtasche bzw. die abgelichteten Schlüsselbunde erkennt, wird gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731-99810 in Verbindung zu setzen.

