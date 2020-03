Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Krad verunfallt in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg verursachte am 22.03.2020, gegen 18:26 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 865 in Elsfleth Huntebrück. Der 21-Jährige befuhr mit einer 20-jährigen Mitfahrerin (Sozius), ebenfalls aus Oldenburg, die Landesstraße 865 aus Elsfleth in Fahrtrichtung Oldenburg. In Höhe des Unfallortes beschleunigte der Fahrzeugführer das Krad, wodurch das Vorderrad aufstieg. Im Anschluss daran verlor der 21-Jährige die Kontrolle über das Krad und verunfallte. Beide Personen leicht verletzt und zunächst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Vor Ort waren ein Rettungswagen und ein Notarztbesatzung eingesetzt.

