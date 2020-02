Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall, Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Frankenhardt-Steinbach - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 01:30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem PKW BMW die B 290 von Ellwangen in Richtung Crailsheim. In Frankenhardt-Steinbach kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Scheunenmauer. Der 62-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Crailsheim - Wohnungseinbruch

Am Freitag gegen 19:45 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Geschwister-Scholl-Straße eingebrochen. Dem Einbrecher gelang es, die Terrassentür aufzubrechen und so ins Gebäude zu gelangen. Er durchsuchte ein paar Schränke und erbeutete Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Offenbar wurde der Einbrecher dann von den heimkommenden Hausbesitzern gestört und flüchtete mit der Beute.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell