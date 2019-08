Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Personen bei Brand verletzt; Vorfahrt missachtet

Reutlingen (ots)

Drei Personen bei Brand verletzt

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes, der am Mittwochmorgen in einem Gebäude in der Sondelfinger Straße ausgebrochen ist. Gegen 7.50 Uhr rückten mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Brandort aus, nachdem den Leitstellen zuvor das Feuer gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Helfer drang bereits starker Rauch aus einer Eingangstür und einem Fenster des Wohnhauses, sodass die Sondelfinger Straße komplett gesperrt werden musste. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen, die den bisherigen Ermittlungen zufolge hinter der verrauchten Haustür im Erdgeschoss ausgebrochen waren, rasch gelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Drei Bewohner, zwei Frauen im Alter von 25 und 47 Jahren sowie ein 21-Jähriger, wurden mit Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an Einrichtungsgegenständen und der Substanz der nicht mehr bewohnbaren Wohnung beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt zirka 50.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Mittwochmorgen auf der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 76-Jähriger befuhr kurz vor sieben Uhr mit seinem Jaguar die Heinemannstraße in Richtung Eisenbahnstraße und bog dort nach links ab. Hierbei unterschätzte er ersten Ermittlungen zufolge die Geschwindigkeit einer dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen, die mit ihrem E-Scooter aus Richtung Ulmer Straße heranfuhr. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei zog sich die E-Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden. (jw)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell