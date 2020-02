Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen - Am Kreisverkehr Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 19:45 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem PKW Ford die Bahnhofstraße in Richtung Wasseralfingen. Am Kreisverkehr zur Willy-Brandt-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 49-Jährigen, die mit ihrem PKW Nissan im Kreisverkehr fuhr. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd - Betrunken gegen Haus gefahren

Am Samstag gegen 00:55 Uhr wollte eine 26-Jährige mit ihrem VW Passat rückwärts von einem Parkplatz in der Parlerstraße ausparken. Aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung verlor sie jedoch gleich zu Fahrtbeginn die Kontrolle über ihr Auto und fuhr rückwärts quer über die Parlerstraße auf das gegenüberliegende Gebäude zu. Zunächst prallte sie gegen eine kleine Mauer und einen Metallzaun, bevor sie an einer Hausfassade zum Endstand kam. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

