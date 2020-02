Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

Waiblingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen, 9 Uhr und Freitagmittag, 12:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Burgstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Uhren und Schmuck im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Zudem richteten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 1000 Euro an. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149.

