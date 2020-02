POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Giftige Schlange verletzte Besitzer - Opfer übergab an falsche Polizisten seine Wertsachen

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Giftige Schlange verletzte Besitzer - Opfer übergab an falsche Polizisten seine Wertsachen

Rems-Murr-Kreis:

Winnenden: Giftschlange verletzte Besitzer

Ein 61-jähriger Mann begab sich am Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr in ein Krankenhaus, nachdem er von seiner giftigen Schlange gebissen wurde. Bei dem Tier handelt es sich um eine nordamerikanische Kupferkopfschlange, deren Gift für den Menschen nicht unerheblich gesundheitsgefährdend ist. Der Vorfall habe sich auf einem Parkplatz zwischen Höfen und Bürg ereignet, weshalb die Polizei dorthin fuhr und zwei derartige Schlangen vorfand. Noch in der Nacht wurde ein Experte hinzugezogen, der die Tiere letztlich mitnahm. Ob die beiden Schlangen, die sich aufgrund der Kälte in einer Starre befanden, noch lebendig sind oder nicht, ist derzeit noch unklar. Der Gesundheitszustand bei dem verletzten Mann ist stabil. Er befindet sich noch im Krankenhaus, ist aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und prüft auch, ob ein tierschutzrechtlicher Verstoß vorliegt. Das Veterinäramt wurde vom Vorfall unterrichtet.

Waiblingen: Falsche Polizeibeamte schlagen erneut zu

In den letzten Tagen gingen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen erneut zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Ziel dieser Betrüger ist es, an Bargeld und Wertgegenstände der Angerufenen zu gelangen. Um das zu erreichen rufen sie meist lebensältere Personen an und geben sich bei ihnen als Kriminalbeamte aus. So auch am Montag bei einem 85-jährigen Mann aus dem Raum Ludwigsburg. Ihm wurde mitgeteilt, dass zwei Einbrecher festgenommen worden seien, ein weiterer sei noch auf der Flucht. Da auch ein Bankmitarbeiter zu der Tätergruppierung gehören soll, müsse er seine in einem Banktresor gelagerten Wertgegenstände abholen, nach Waiblingen bringen und der Polizei übergeben. Der Senior durchschaute die Betrugsmasche nicht und entnahm aus seinem Tresor 60 Krügerrandgoldmünzen sowie ca. 5000 Euro Bargeld. Anschließend begab er sich nach Waiblingen. Kurz vor 14 Uhr legte er die Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 100.000 Euro, wie von den Betrügern gefordert, in einen Altpapiercontainer in der Henri-Dunant-Straße. Als der Betrug kurze Zeit später aufflog, waren die Wertgegenstände bereits verschwunden. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nun Zeugen, die gegen 14 Uhr am Altpapiercontainer in der Henri-Dunant-Straße verdächtige Personen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

