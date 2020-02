Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt & Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Drei Autos bei Unfall beschädigt

Ein 60 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr am Donnerstag, gegen 11:10 Uhr in der Alten Bundesstraße aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden VW eines 38-jährigen Mannes auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor fahrenden Mazda eines 39-Jährigen aufgeschoben. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 14.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Winnenden: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte sowie rund 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 58 Jahre alte Dacia-Fahrerin missachtete beim Abbiegen von der Schmidgallstraße in die Bahnhofstraße die Vorfahrt einer 56-jährigen Opel-Fahrerin, welche die Bahnhofstraße in Richtung Markstraße entlangfuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen verletzte sich die Opel-Fahrerin leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag im Parkhaus am Adlerplatz einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Opel wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Oppenweiler: Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters bog am Donnerstag gegen 15 Uhr von der Troppauer Straße in die Breslauer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Er stieß mit einem Pkw Mazda zusammen, dessen 25-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Fellbach: Auto zerkratzt

Mutwillig wurde am Donnerstagabend ein Pkw Mazda beschädigt, der vor einem Fitness-Studio in der Ottostraße abgestellt war. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung des Wagens erheblich und verursachte so einen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Wer Hinweise zur Tat machen kann, die zwischen 17.40 Uhr und 19 Uhr verübt wurde, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Rudersberg: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstagabend die Backnanger Straße und streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand parkenden Pkw Opel. In der Folge wich der Autofahrer aus, kam von der Straße ab und prallte noch gegen eine Laterne. Anschließend flüchtete er und hinterließ über 1000 Euro Sachschaden. Wer den Unfall beobachtete, der sich zwischen 19 Uhr und 20 Uhr ereignete, wird gebeten sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: In Wohnhaus eingebrochen

In der Gartenstraße wurde am Donnerstag tagsüber in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat wurde erst am Abend gegen 20 Uhr bemerkt, als die Bewohner nach Hause kamen. Die Eindringlinge haben eine Terrassentüre aufgebrochen und aus dem Gebäude Wertgegenstände entwendet. Wer am Donnerstag im Umfeld der Gartenstraße in Tatzusammenhang stehende verdächtige Wahrnehmungen machte, wird gebeten, bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 anzurufen.

Winterbach: Unfallbeteiligte fuhren weiter

Zur Klärung eines Vorfalls in der Schorndorfer Straße bittet die Polizei die Unfallbeteiligten, sich unter Tel. 07181/2040 zu melden. Zeugen beobachteten gegen 15.45 Uhr, wie eine VW-Fahrerin bei der Parkplatzausfahrt eines dortigen Discounters mit einem Kind zusammenstieß, das dort mit dem Rad gefahren ist. Der ca. 8-jährige Junge stürzte bei dem Zusammenstoß, stand jedoch danach umgehend auf und fuhr wie die Autofahrerin auch, einfach weg. Ob bei dem Vorfall der Junge verletzt wurde, ist unklar.

Plüderhausen: Unfall auf Bundesstraße

Am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr bog ein Seat-Fahrer an der Anschlussstelle Plüderhausen auf die B 29 in Richtung Stuttgart ein. Um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen, wechselte er umgehend auf die linke Fahrspur und missachtete dabei einen nachfolgenden Autofahrer. Nach der Streifkollision verlor der 19-jährige Seat-Fahrer die Kontrolle, prallte in die Leitplanke und anschließend gegen den neben ihm fahrenden Lkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Schäden an den Autos beläuft sich auf ca. 5600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell