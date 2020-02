Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Bei einer Unfallflucht in der Ludwig-Erhard-Straße ist am frühen Freitagmorgen ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen VW war um 05:40 Uhr mit einem Kia zusammengestoßen, dessen Fahrer in Richtung Hardstraße unterwegs war. Anschließend hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Crailsheim: Jugendlicher mit Rad gestürzt

Leichte Verletzungen hat am Donnerstag ein 15 Jahre alter Radfahrer erlitten, nachdem er um 16:52 Uhr auf dem Radweg der Goethestraße ohne Fremdeinwirkung gestürzt war. Der Junge hatte glücklicherweise einen Radhelm getragen. Er wurde zur Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht an zwei Fahrzeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 13:18 Uhr einen Pkw Seat beschädigt, welcher in der Sackgasse im Schlesierweg abgestellt war. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich Ein- oder Ausparken wollte, hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

