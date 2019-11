Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweijähriger Junge bleibt mit dem Bein einem Loch auf einem Parkplatz stecken

Pirmasens (ots)

Gestern wurde gegen 09:30 Uhr über die Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Kind in der Rodalber Straße auf dem Parkplatz einer Bäckerei mit einem Bein in einem Loch feststecken würde. Die Feuerwehr konnte den Jungen unter Einsatz eines Bohrhammers befreien. Er trug leichte Verletzungen am Beim davon. Im Asphalt des dortigen Gehweges/Parkplatzes befanden sich insgesamt 5 Löcher mit einem Durchmesser von 10 bis 12 Zentimetern. Nachdem der Eigentümer eingetroffen war, konnte das zur Gefahrenbeseitigung verständigte Tiefbauamt wieder abbestellt werden. Der Eigentümer kümmert sich nun selbst darum, sieht aber einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen entgegen.

