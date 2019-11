Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener springt vor Fahrzeuge

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend den 23.11.2019 lief ein 22jähriger, sichtlich alkoholisierter Mann in der Blocksbergstraße vor einen fahrenden Pkw, so dass die Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen musste. Anschließend riss der Mann am vorderen rechten Radlauf des Fahrzeugs, so dass dieser beschädigt wurde. Der Mann entfernte sich daraufhin. Kurze Zeit später fiel der Mann in der Lemberger Straße erneut auf. Auch hier lief er vor einen Pkw und entfernte sich wieder. Der Beschuldigte konnte ermittelt, aber in der Nacht nicht mehr angetroffen werden.

