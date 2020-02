Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Leutenbach-Nellmersbach - Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus im Veilchenweg eingebrochen. Der Täter hebelte eine Tür an der Gebäuderückseite auf und durchwühlte mehrere Räume. Ihm fielen Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro in die Hände. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf ca. 2.500 Euro belaufen. Personen, die in diesem relativ kurzen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Veilchenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell