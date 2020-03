Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten, LK Oldenburg: Einbruch in Bäckereifiliale

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag 20:30 bis Samstag 05:20 Uhr wurde in Hatten an der Hauptstraße in eine an einen Supermarkt angegliederte Bäckereifiliale eingebrochen. Um in das Objekt zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe aufgehebelt und sich so Zutritt zum Objekt verschafft. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Schaden wird auf 400,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Wardenburg unter 04407-923115 entgegen.

