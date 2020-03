Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Freitag, 20.03.2020, 19:00 Uhr

Ein 36-Jähriger aus Bremen befährt die Syker Straße stadtauswärts. Dabei übersieht er den PKW eines 52-Jährigen aus Delmenhorst, der rechts in eine Parklücke einfahren will und fährt auf diesen auf. Dabei wird die 40-Jährige Beifahrerin (auch aus Delmenhorst) im PKW des Delmenhorsters leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell