Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahn 1, Landkreis Cloppenburg, Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 21.03.2020 kam es um 01:22Uhr auf der A1 kurz hinter dem Ahlhorner Dreieck in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Aufgrund eines Reifenplatzers am Pkw eines 61-jährigen Cloppenburgers musste dieser sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der A1 abstellen. Um sich einen Ersatzreifen zu besorgen, ließ er das Fahrzeug am Unfallort mit eingeschaltetem Licht zurück. Sein 24-jähriger Beifahrer verblieb im Fahrzeug. Eine Absicherung des Fahrzeugs mittels Warnblinkanlage und Aufstellen eines Warndreiecks wurde nach Angaben von Zeugen nicht durchgeführt. Währenddessen kam ein 42-jähriger Flensburger mit seinem Sattelzug genau in diesem Bereich aus Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem abgestellten Pkw. Der im Fahrzeug wartende Beifahrer und der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 16000EUR. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

