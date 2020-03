Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Freitag gegen 12:10 Uhr bog ein 47jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger von der Düngstruper Straße in die Ottostraße ab. Dabei blockierte die Achslenkung des Aufliegers, so dass dieser drei am Straßenrand geparkte Pkw beschädigte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell