Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in ein Lokal in Brake

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, am Donnerstag, 19. März 2020, in ein Lokal in der Bahnhofstraße einzubrechen.

Dabei versuchten sie, zwischen 22:55 und 23:00 Uhr die Eingangstür aufzubrechen. Eine über der Gaststätte wohnende Zeugin wurde durch die Geräusche aufgeschreckt, öffnete ein Fenster und sprach die drei Personen von dort an. Sie brachen ihr Vorhaben daraufhin ab und flüchteten in Richtung Mühlenstraße.

Die drei Männer wurden von ihr wie folgt beschrieben:

- 18 - 20 Jahre alt - ca. 170 cm groß - normale Statur - dunkle Bekleidung - Rucksäcke

Zeugen, die im Bereich Bahnhofstraße/Syassenstraße/Mühlenstraße Personen gesehen haben, auf die die Beschreibung zutreffen könnte, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen (341794).

