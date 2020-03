Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unbekannter verletzt Tauben +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen eines tierschutzrechtlichen Verstoßes.

Ein Taubenhalter aus der Straße 'Alte Pastorei' in Ovelgönne hat seine Brieftauben am Sonntag, 15. März 2020, gegen 11:00 Uhr, aus dem Schlag gelassen. Am Montag, 16. März 2020, 11:00 Uhr, stellte er fest, dass eine zurückgekehrte Taube eine Verletzung an einem Flügel aufwies und zwei weitere Tauben fehlten. Aufgrund der Verletzungen ist zu vermuten, dass bislang unbekannte Täter mit einem Luftgewehr auf die Tauben geschossen haben.

Da die Tauben den Freiflug in Wohnhausnähe durchführten, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet haben. Entsprechende Anrufe werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen (339135).

