Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (15.02.2020) gegen 01.10 Uhr in der Heilbronner Straße ereignet hat, ist der Fahrer leicht verletzt worden. Ein 24-jähriger Smart-Lenker fuhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Borsigstraße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Rettungskräfte waren im Einsatz und kümmerten sich um den Verletzten. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Smart entstand ein Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

