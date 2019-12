Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Tote nach Brand in Einfamilienhaus

Geldern (ots)

Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet am Sonntag, 29.12.2019 gegen 22:35 Uhr ein Wohnhaus am St.-Adelheid-Weg in Geldern in Brand. Durch Rettungskräfte konnte ein 84-jähriger Hausbewohner zunächst geborgen und reanimiert werden. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen jedoch im Krankenhaus. Die 73-jährige Ehefrau konnte leider nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in die Nacht an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell