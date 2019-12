Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Kleve (ots)

Am Sonntag, 29.12.2019, trat in den Nachmittagsstunden in mehreren Fällen ein falscher Polizeibeamter durch Telefonanrufe in Erscheinung. In allen Telefonaten stellte sich ein Unbekannter als Beamter der Polizei vor und gab an, dass es gerade zu Täterfestnahmen gekommen sei. Bei den Tätern wurden angeblich Hinweise zu den Angerufenen gefunden. Zu deren Schutz fragte der angebliche Polizist gezielt nach Wertgegenständen, wie Bargeld und Schmuck. Alle Angerufenen reagierten besonnen, sie gaben keine Informationen preis und verständigten die Polizei. Es wurden Strafanzeigen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen: derartige Anrufe finden durch die Polizei nicht statt! Mit solchen Anrufen versuchen Betrüger Angaben zu ihrer finanzieller Situation oder Ihren Wertgegenständen im Haushalt zu erlangen. Mitunter sollen Sie dazu bewegt werden, Wertgegenstände zum Schutz an vermeintliche Polizisten zu übergeben. Handeln Sie in solchen Fällen richtig:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Verständigen Sie ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110

