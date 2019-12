Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Straelen (ots)

In der Zeit von Donnerstag 26.12.2019, 19:00 Uhr bis Freitag 27.12.2019, 10:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte an der Lingsforter Straße auf. Das gesamte Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht und mehrere Schränke durchwühlt. Aus dem Erdgeschoss wurde ein kleiner Tresor entwendet. Da sich die Mieter des Hauses zum Zeitpunkt des Einbruches in Urlaub befanden, können derzeit zu weiteren entwendeten Gegenständen noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

