Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Spendendose gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte haben am 1. Weihnachtstag, 25.12.2019, am Nachmittag aus der Kirche in Rindern auf der Mars-Camulus-Straße eine Spendendose mit Bargeld gestohlen. Die Spendendose in Form eines Abbildes eines afrikanischen Jungen war im Bereich der dortigen Krippe auf dem Podest abgestellt. Der Verantwortliche für die Krippe hatte die Dose gegen 15.30 Uhr noch dort stehen sehen. Den Diebstahl stellte er schließlich gegen 19.15 Uhr fest. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

