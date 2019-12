Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Rollerdiebstahl

Kleve (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 26.12.2019, einen schwarz-weißen Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 486LXF (grün) gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am 25.12.2019 gegen 18.00 Uhr auf der Kalkarer Straße in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt und den Diebstahl am Donnerstag gegen 12.00 Uhr bemerkt. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell