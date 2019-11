Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter PKW-Diebstahl

Steuermodul und Zündschloss ausgebaut

Kerken-Nieukerk (ots)

Zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag (05. November 2019), 09:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter offenbar, am Kenger Weg einen weißen Mercedes Sprinter zu stehlen. Sie knackten das Türschloss des Wagens und bauten anschließend das Steuermodul sowie das Zündschloss aus. Die Täter bewegten den Sprinter auch einige Meter, doch offensichtlich ging etwas schief, so dass sie den Wagen inklusive der ausgebauten Teile zurückließen und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell