Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfall fordert zwei Verletzte - Unfallflucht auf Parkplatz - Rollladen als Steighilfe benutzt? - Skoda in Herborn beschmiert - Parkplatzrempler in Herborn - Diebe erwischt - Parkautomat geknackt -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Flammersbach: Auf Kuga aufgefahren -

Ein Zusammenstoß heute Morgen (01.10.2019) bei Flammersbach forderte zwei Verletzte. Gegen 06.30 Uhr war der 60-jährige Fahrer eines Ford Kuga auf der Flammersbachstraße unterwegs und wollte nach links in die Daimler Straße abbiegen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der dem Ford folgende Polo-Fahrer dies zu spät erkannte und in das Heck des SUV krachte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ford herum und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Da die Schwere der Verletzungen der Beteiligten nicht eingeschätzt werden konnte, machten sich Rettungswagen und ein Notarzt auf den Weg zum Unfallort. Letztlich wurden der 19-jährige Unfallfahrer aus Haiger in eine Siegener Klinik und der in Netphen lebende SUV-Fahrer ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Kurzzeitig richtete die Polizei eine Vollsperrung ein, letztlich konnten Verkehrsteilnehmer einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Dillenburg: Flucht in der Hindenburgstraße -

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Hindenburgstraße machte sich ein Unfallfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Fiat aus dem Staub. Der blaue "Brava" parkte am Montag vergangener Woche (23.09.2019), zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr im Hof des Ärztehauses. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das Heck des Fiats und ließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro zurück. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung setzen.

Dillenburg-Frohnhausen: Einbruch oder Vandalismus? -

Im Zeitraum von Samstagmorgen (28.09.2019) bis Montagfrüh (30.09.2019) beschädigten Unbekannte am DRK-Seniorenzentrum in der Hindenburgstraße einen Rollladen. Die Polizei geht momentan davon aus, dass die Täter den Rollladen eines Vorbaus als Aufstiegshilfe nutzten, um auf einen Balkon zu klettern. Ob die Unbekannten über den Balkon in das Gebäude einsteigen wollten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kosten für einen neuen Rollladen können momentan noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Skoda auf Schießplatz beschmiert -

Nachdem Unbekannte einen schwarzen Skoda Fabia auf dem Schießplatz beschmierten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Die Besitzerin meldete sich am Freitagnachmittag (27.09.2019) bei den Ordnungshütern. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr hatte sie ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit sauten Unbekannte den Skoda mit einer bisher unbekannten weißen Substanz ein. Eine Reinigung in einer Waschstraße entfernte die Substanz rückstandslos. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu den Tätern machen, die im Lauf des Freitags den schwarzen Skoda einsauten? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang Personen auf dem Schießplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Parkplatzrempler hinterm Schloss-Hotel -

Am Montagmorgen (30.09.2019), gegen 09.25 Uhr stellte der Besitzer seinen silberfarbenen Opel Corsa auf dem Parkplatz "Schmaler Weg" in der Herborner Innenstadt ab. Gegen 10.55 Uhr kehrte er zurück und musste feststellen, dass in der Zwischenzeit ein unbekannter Autofahrer den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite seines Opels beschädigt hatte. Vermutlich touchierte der Unfallfahrer den Corsa beim Ein- oder Ausparken. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Polizisten erwischen Automatenaufbrecher -

Zwei jugendliche Diebe gingen gestern Abend (30.09.2019) der Polizei ins Netz. Gegen 21.45 Uhr alarmierten Anwohner der Straße "Schwalbengraben", dass sich ein Duo an einem Kaugummiautomaten zu schaffen machte. Hierbei stand einer der beiden Jungen "Schmiere", während sein Komplize heftig mit einem Brecheisen an dem Automaten hebelte. Eine Streife der Wetzlarer Polizei sowie eine Streife der Wachpolizei aus Gießen, die sich in Wetzlar im Einsatz befand, machten sich sofort auf den Weg. Beim Eintreffen der Streifen im Schwalbengraben gelang es der Wetzlarer Streife einen 15-Jährige festzunehmen. Sein 14-jähriger Kumpane ging zunächst stiften, konnte aber von den Kollegen der Wachpolizei eingeholt und ebenfalls festgenommen werden. Einer der Jungs hatte zudem noch ein Einhandmesser einstecken. Gemeinsam ging es auf die Wetzlarer Wache. Zu der auch die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen hinzitiert wurden. Nach den Vernehmungen verließen sie gemeinsam mit ihren Eltern die Wache. Auf das Duo kommen nun Anzeigen wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung zu. Den 15-Jährigen erwartet zudem ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wetzlar: Parkautomat geknackt -

Unbekannte hebelten am Montagmorgen (30.09.2019) das Schloss eines Parkautomaten in Wetzlar auf. Der Parkautomat des Lahnhofparkplatzes schlug um 03:59 Uhr Alarm. Die Täter ließen Bargeld von rund 200 Euro mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell