Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zelt abgebrannt

Am Donnerstag brannte ein leeres Zelt in Holzheim nieder.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr sah eine Zeugin ein brennendes Zelt in der Schlater Straße. Sie wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Ein Unbekannter gelangte in das frei zugängliche Zelt. Aufgesammelte Papierreste der Maiennacht führte er vermutlich mit sich. Die entzündete der Unbekannte an der Zeltplane. Das Feuer breitete sich rasch aus und zerstörte das Zelt. Umliegende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeiposten Heiningen haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun den Verursacher.

+++++++ 0815345

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell