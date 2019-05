Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mit dem BMW auf und davon

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Autofahrer bereits am Dienstag bei Pflummern.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr fuhr der Radler von Friedingen in Richtung Riedlingen. Aus Mörsingen kam ein Pkw. Der bog nach links in Richtung Pflummern ab. Auf den Radler hatte der Autofahrer nicht geachtet. Der Rennradfahrer lenkte aufs Bankett. Nur so konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte der 48-Jährige und verletzte sich leicht.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den gestürzten Radfahrer und fuhr in Richtung Riedlingen davon. Ihn sucht nun die Riedlinger Polizei (07371/9380). Die Ermittler wissen, dass er mit einem grauen BMW X3 unterwegs gewesen sein soll.

