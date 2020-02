Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Solarmodule gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (13.02.2020) oder am Freitag (14.02.2020) von einer Baustelle an der Adalbert-Stifter-Straße mehrere Solarmodule gestohlen. Die Täter drangen zwischen 14.00 Uhr und 08.30 Uhr in die Baustelle ein und nahmen mehrere Solarmodule sowie passendes Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug verwendet worden ist. Die Baustelle befindet sich an einem Schulkomplex und ist über verschiedene Fußwege zu erreichen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

