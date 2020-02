Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Audi überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein leicht verletzter Fahrer und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend, 27.02.2020, auf der L 171 zwischen Bonndorf und Wutach-Münchingen. Gegen 19:25 Uhr hatte dort ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Audi zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt. Beim Wiedereinscheren geriet er nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr eine Böschung hinunter, danach überschlug er sich mehrfach. Wieder auf den Rädern kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht an Hand und Kopf und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst mit Notarzt war auch die Feuerwehr Bonndorf im Einsatz. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell