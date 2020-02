Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rundballenpresse gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25.02.2020, bis Mittwoch, 26.02.2020, wurde eine auf dem alten Festplatz (Industriestraße) in Wehr abgestellte Rundballenpresse gestohlen. Die Presse des Hersteller Krone, Typ KR 130, ist ein Bastlerobjekt und kann hergerichtet oder ausgeschlachtet werden. Die Presse dürfte an einen Traktor angehängt und so weggebracht worden sein. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0.

