POL-FR: Laufenburg: Auto kollidieren im Kreisverkehr - Fahrerin leicht verletzt - Zeugensuche!

Zwei Autos sind am Donnerstag, 27.02.2020, im Kreisverkehr zwischen Laufenburg und Binzgen-Hammer kollidiert, wobei eine Frau leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen! Kurz nach 13:30 Uhr war es zum Verkehrsunfall gekommen, als eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin von Binzgen-Hammer kommend in den Kreisverkehr einfuhr und dabei mit einem bereits darin befindlichen Ford zusammenstieß. Der VW wurde in der Folge über eine Verkehrsinsel von der Fahrbahn abgewiesen und kam am Waldrand zum Stehen. Der Ford wurde gedreht und kam entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stillstand. Während der 51-Jahre alte Ford-Fahrer unversehrt blieb, zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Blechschaden liegt bei rund 15000 Euro beim VW und bei rund 10000 Euro beim Ford. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Unfallzeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

