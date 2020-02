Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruchsversuch in Friseursalon

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, 26.02.2020, haben Unbekannte versucht, gewaltsam in einen Friseursalon in der Scheffelstraße in Bad Säckingen einzubrechen. Bemerkt wurde zunächst am Mittwochmorgen nur, dass sich die Türe nicht mehr richtig auf- und zuschließen ließ. Ein verständigter Handwerker stellte dann Hebelspuren daran fest. In das Gebäude gelangte der oder die Täter nicht. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07761 934-0).

