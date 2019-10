Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Motorrad und einem Auto. Am Samstag (5.10.) gegen 15.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Olfener mit seinem Auto die Straße Föhrenbrink und beabsichtigte in die Kökelsumer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 29-jährigen Motorradfahrer aus Selm, der die Kökelsumer Straße in Richtung Dülmen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell